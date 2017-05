Moscú rechazó hoy y ridiculizó las informaciones acerca de que el presidente de EEUU, Donald Trump, habría compartido información secreta con altos funcionarios rusos, entre ellos el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tal como aseguró ayer The Washington Post. La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, recomendó hoy no leer periódicos de EEUU alegando que "esto ya no es solo perjudicial, sino también peligroso".