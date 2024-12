Morrow, Northvolt, Varta… los fabricantes de baterías de la UE no pueden con los chinos: quiebras y un futuro sombrío

No pinta nada bien el futuro para la incipiente industria de baterías "made in Europe". Tras declararse en quiebra el fabricante sueco Northvolt hace pocos días, ahora le sigue el noruego Morrow Batteries, que se enfrenta al colapso si no llega una aprobación de 135 millones de euros en financiación estatal. No son los únicos. El alemán Varta también está intentando levantarse, después de una reestructuración de la deuda. El inversor austríaco Michael Tojner y el fabricante de automóviles deportivos Porsche han respaldado un préstamo puente.