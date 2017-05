Morrissey: "Los políticos no tienen miedo porque nunca son las víctimas”

El cantante británico Morrissey publicó una dura carta contra las autoridades británicas tras el atentado terrorista del pasado 22 de mayo. "Theresa May dice que estos ataques 'no nos quebrarán', pero vive su vida en una burbuja a prueba de balas y ella evidentemente no tiene que identificar a ningún joven hoy en las morgues de Manchester". Además, Morrisey, que se crió en la ciudad de Manchester, criticó las palabras del alcalde de Londres, Sadiq Khan, de origen musulmán, al que acusa de no condenar al Estado Islámico (ISIS).