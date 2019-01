Moreno nombra consejero de Salud a un médico a favor del copago

"No hay dinero para mantener la máxima calidad" en la Sanidad sino "lo esencial y primordial para nuestros pacientes", dijo. "Estos son nuestros mimbres y con estos mimbres tenemos que hacer un cesto. No habrá que ser solidarios con quienes se aprovechan de la sanidad, ni hablar de gratuidad "cuando no hay para todos" ni de calidad "a cualquier precio", agregó. "Hay que ser realistas, apretarse el cinturón. No estamos en tiempo de utopías", remachó.