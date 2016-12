Pedro Morenés no es diputado en Cortes y era uno de los altos cargos salientes que no había sido aún recolocado. El ex titular de Defensa es uno de los tres altos cargos de la pasada legislatura que ya han solicitado esta percepción, menos de un mes después de dejar el Ministerio. De agotar esta compensación durante los dos años que le corresponden, recibirá por este concepto 111.474,72 euros en total.