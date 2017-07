Montoro saca las "zanahorias" ahora y acepta la exigencia de C's: habrá menos IRPF en 2018

Montoro quería guardarlas para 2019, un año de comicios autonómicas y locales, pero al final esas "zanahorias" que tanto valor electoral tienen se van a sacar ya el año que viene. Del "no hay margen" que decía el ministro hace apenas dos semanas... la reducción del IRPF se ha plasmado en realidad. No había excusas para no acceder a esta bajada de impuestos a la clase media trabajadora"Habrá finalmente rebaja fiscal en 2018, tal y como exigía Ciudadanos al ministro de Hacienda si quería su apoyo para aprobar el techo de gasto.