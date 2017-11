Montilla: "Para España no es lo mismo perder Catalunya que Ceuta o Melilla"

El expresident de la Generalitat y senador por el PSC, José Montilla, ha rechazado este lunes reformar la Constitución para "facilitar una vía en la que se pueda romper la unidad de España". "No creo que tenga mucho futuro, no hay ningún estado que vea de buen grado su propia amputación porque España sin Catalunya no sería España, sería otra cosa, no nos engañamos, no estamos hablando de Ceuta y Melilla", ha asegurado el expresident en una conferencia en el Forum Europa Tribuna Catalunya.