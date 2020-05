Montero dice que los 16.000 millones se repartirán según gasto sanitario de forma 'objetiva' y pide 'no enredar'

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que los 16.000 millones del fondo para CCAA ante la crisis por el coronavirus se repartirán según el gasto sanitario registrado en cada caso, con criterios técnicos, objetivos y no políticos, y ha reclamado a los partidos "no enredar" ni "inventar problemas que no existen". Montero ha respondido así al portavoz de Compromís, Joan Baldoví,