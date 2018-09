La monogamia es más difícil para las mujeres

La idea de que, a diferencia del hombre, la monogamia es un estado natural para la mujer, es una creencia muy extendida. Mucha gente se aferra a la narrativa de que cada sexo tiene una “configuración” distinta, lo que ha hecho que las mujeres hayan evolucionado hacia la monogamia y los hombres, hacia la promiscuidad. Pero hay un problema con este razonamiento: que no es cierto, según afirma la escritora Wednesday Martin en su último libro, UNTRUE: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity is Wrong ...