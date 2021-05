Mónica Oltra: "Yo soy mujer, no por mis genitales, sino porque pienso y me comporto como una mujer" [CAT]

Para Mónica Oltra, pensar y comportarse de determinada manera determina tu género: "Ningú té dret a repartir carnets de feminisme ni de res. Jo sóc dona, no pels meus genitals, ho sóc perquè pense i me comporte com a dona". Así ha hablado Mónica Oltra en la ‘1a jornada sobre lleis trans’ del partido político Compromís.