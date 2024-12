Mónica García responde a los mutualistas: "La sanidad pública es el mejor lugar para ser atendidos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface porque la sanidad pública está "perfectamente" preparada para asumir su asistencia y es además "el mejor lugar" donde pueden ser tratados y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras "no les dan los números". "No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables", ha enfatizado.