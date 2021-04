Mónica García, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo antepusieron la dignidad democrática a los intereses partidista

Mientras tanto, Rocío Monasterio pretende presentarse como víctima y desafía a la democracia señalando que el resto de candidatos no se atreven contra ella. La ultraderecha ha conseguido que se cancele uno de los espacios democráticos por excelencia: un debate electoral. No es cuestión de afirmar si los candidatos de los partidos de izquierda han caído o no en la provocación, sino que han decidido anteponer la dignidad de la democracia a los intereses partidistas porque lo que ha sucedido hoy en los estudios de la Cadena SER es muy grave