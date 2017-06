Mongolia contra los gigantes: Gengis Kan vuelve a la carga

Mongolia no es precisamente un actor estrella en el escenario internacional. Atrapado entre dos de los países más grandes de la tierra —China y Rusia—, sin acceso al mar y con pocas posibilidades de desarrollar sectores económicos fuertes más allá de la minería, sus perspectivas de convertirse en una gran potencia no son muy altas. Sin embargo, su particular posición en el mapa y sus enormes y casi vírgenes recursos minerales, utilizados con sabiduría, podrían convertirse en grandes fortalezas. Analizamos los retos a los que se enfrentan.