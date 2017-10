Le Monde: "Cataluña: Salid de lo peor de la política". [FR]

El enfrentamiento Rajoy-Puigdemont conduce a España a un callejón sin salida. A la cabeza del Partido Popular (el PP), la derecha española, el jefe del gobierno no puede seguir ocultando la cuestión catalana. No desaparecerá . Incluso contribuyó el domingo a exacerbarlo. Los catalanes están a la espera de una iniciativa por su parte, incluso más que el señor Puigdemont. El señor Rajoy debe renunciar a la política del avestruz de que su partido tiene una responsabilidad particular en este asunto.