Monasterio duda de las amenazas de muerte que recibieron Marlaska e Iglesias

A la candidata de Vox a las eleccines del 4-M se le ha preguntado este viernes si condenaba esas misivas y Rocío Monasterio no solo no ha pasado del genérico "condenamos todas la violencia" si no que ha extendido la duda sobre la veracidad de las cartas. "Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente", ha afirmado.