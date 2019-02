Por qué mola tanto ser alternativo y antiprogreso si no suele ofrecer soluciones mejores

Todos conocemos a personas que se adscriben a algún movimiento alternativo, generalmente en contra del progreso, la ciencia establecida o el modo de vida occidental. Puede ser una persona antivacunas. O alguien que se suma al Zero Waste como si fuera una religión. O quien apoya los postulados del feminismo posmoderno (no confundirlo con el feminismo troncal). O quien te mira con condescendencia por no adquirir tus frutas y verduras en un huerto orgánico porque los organismos modificados genéticamente son muy malos y no se puede jugar a ser Dios