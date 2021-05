Moha Gerehou: "El estereotipo sexual de 'los negros tienen el pene grande' nos deshumaniza"

“Algo que ocurre muchísimo en relaciones interraciales es que se construye toda una imagen sobre ti que considera que no amas a esa persona, que sólo tienes un interés económico o puramente sexual, porque ¡ah, como los negros tienen un pene grande! Están contigo porque son animales sexuales o porque quieren sacarte los cartuchos" El tema del sexo y de sus estereotipos, como el del pene, te deshumaniza totalmente. No se está viendo a esa persona, sino el pene de esa persona”. No se está viendo a esa persona, sino el pene de esa persona”.