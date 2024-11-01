Modelo sencillo de inflación interplanetaria anunnaki

La teoría económica anunnaki sigue siendo una disciplina bastante joven. Sin embargo, si aceptamos la hipótesis clásica de que los Anunnaki operan una red económica entre su planeta de origen y la Tierra basada en la extracción de oro, es posible proponer un modelo simple de inflación interplanetaria.

Vamos a asumir en primer lugar que la economía anunnaki utiliza el oro como activo monetario base. No es una locura, ya que muchas civilizaciones humanas hicieron algo parecido, ¿no? Si una especie avanzada necesitara estabilizar su atmósfera con partículas de oro (algunas teorías hablan de esto), el metal tendría además valor físico.

Definiendo variables

Si asumimos que M representa la masa total de oro monetizado en el sistema anunnaki, Q representa la producción total de bienes y servicios en su economía, y V representa la velocidad de circulación del oro entre planetas, la ecuación básica no sería muy distinta de la teoría cuantitativa clásica: M · V = P · Q

donde P es el nivel general de precios en el imperio anunnaki. He asumido que es un imperio, pero podría ser perfectamente una socialdemocracia.

El detalle interesante aparece cuando introducimos el factor interplanetario. Manteniendo la teoría de que el oro no se produce en el planeta de origen sino que se extrae en la Tierra y se transporta a través de una red logística espacial, se introduce una variable adicional: el tiempo de tránsito. La logística, básicamente.

Si llamamos T al tiempo medio de transporte entre la Tierra y Nibiru, entonces la oferta monetaria efectiva en cada momento no es simplemente M sino M menos el oro que está siendo transportado.

Aquí vemos algo curioso. La economía anunnaki experimentaría ciclos monetarios cada vez que grandes cargamentos de oro llegan a Nibiru. Durante el periodo de extracción en la Tierra habría una fase relativamente deflacionaria porque el oro aún no circula en la economía principal. Pero cuando las naves regresan cargadas, la oferta monetaria aumenta de golpe. En términos macroeconómicos, el sistema tendría algo parecido a una inflación por oleadas logísticas.

Otro factor relevante sería la productividad humana en la minería terrestre. Si el capital humano aumenta o mejora su tecnología de extracción, la oferta de oro crece más rápido que la producción de bienes en Nibiru. ¿El resultado? Según la ecuación anterior, esto generaría presión inflacionaria.

Los gobernantes anunnaki tendrían entonces tres herramientas de política económica.

Primero) regular el ritmo de extracción en la Tierra.

Segundo) controlar la frecuencia de los envíos interestelares.

Tercero) esterilizar parte del oro almacenándolo en templos o reservas planetarias. O bancos. Podrían tener bancos también.

Este último mecanismo coincide curiosamente con lo que muchas tradiciones humanas describen como “tesoros de los dioses”. El modelo también permite explicar algunos misterios históricos. Si en cierto periodo los Anunnaki aumentaron demasiado la extracción de oro, podrían haber provocado inflación en su propio sistema económico y eso les habría obligado a reducir operaciones en la Tierra o incluso abandonar temporalmente el planeta.

Desde esta perspectiva, la desaparición repentina de la actividad anunnaki en los registros arqueológicos no sería necesariamente un evento militar o religioso sino que podría haber sido simplemente una recesión monetaria interplanetaria.

Gente apuntando a cosas y dos hombres-pájaro diciendo "no apuntéis con el dedo que es de mala educación"