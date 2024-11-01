edición general
La moción de Vox en el Congreso sobre deportaciones masivas de inmigrantes será un fracaso

La moción de Vox en el Congreso sobre deportaciones masivas de inmigrantes será un fracaso

La extrema derecha plantea un paquete de medidas que incluye la expulsión inmediata de migrantes en situación irregular, la repatriación de menores no acompañados y la confiscación de los barcos de rescate de la ONG Open Arms. El grupo parlamentario de Vox llevará la próxima semana al Congreso de los Diputados una moción que busca endurecer de manera drástica la política migratoria española. La iniciativa, consecuencia de la interpelación urgente que la diputada Rocío de Meer dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

4 comentarios
pepel #1 pepel
¿No se pueden deportar políticos carroñeros?
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Nos quedábamos con pocos como se pudiera hacer eso, tendríamos escasez de ellos.
MoussaZy #4 MoussaZy
Basura inútil ocupando cargos públicos para chupar del bote...si tanto quieren a la gente trabajadora y del bien porqué votaron en contra de la bajada de la jornada laboral. Inútiles!!
#3 Anticapitalist
Qué asco está gentuza sin escrúpulos! Meten miedo para que les voten y luego poder explotar a los que les han votado
