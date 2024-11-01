La moción de Vox en el Congreso sobre deportaciones masivas de inmigrantes será un fracaso

La extrema derecha plantea un paquete de medidas que incluye la expulsión inmediata de migrantes en situación irregular, la repatriación de menores no acompañados y la confiscación de los barcos de rescate de la ONG Open Arms. El grupo parlamentario de Vox llevará la próxima semana al Congreso de los Diputados una moción que busca endurecer de manera drástica la política migratoria española. La iniciativa, consecuencia de la interpelación urgente que la diputada Rocío de Meer dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska