El mito de la raza/coeficiente intelectual [EN]

El Departamento de Psicología aquí en el estado de Michigan me invitó muy amablemente a dar una charla sobre mi trabajo. Hablé en un artículo que escribí en coautoría con Andrew Winston y que pronto aparecerá en la Review of General Psychology sobre el mito de que existe un "tabú" en la investigación de la raza / coeficiente intelectual. Como muchos aspectos de la “cultura de cancelación”, casi no hay evidencia de que exista tal tabú.