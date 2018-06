Un mito menos, el Apple I (y por lo tanto la empresa Apple) no se creó en un garaje, se creó en Hewlett-Packard

La fundación de Apple siempre ha estado acompañada por el mito de la creación de su mítico Apple I en el garaje de los padres de Steve Jobs. De hecho, iniciar un proyecto revolucionario desde un garaje es la imagen idílica asociada a una startup de éxito en Silicon Valley. Pues lamentablemente, queridos amigos y amigas, esto no fue así, al menos no en el caso de Apple. Steve Wozniak hace ya unos años (en 2014) dijo que eso de la creación de Apple en una garaje no era del todo cierto. Vamos a conocer la historia real.