Mitch McConnell, el liquidador de los sueños demócratas

La destitución de Donald Trump es el último de los sueños demócratas que McConnell se dispone a liquidar. Su rastro de víctimas es largo pero ese apodo se lo puso él mismo hace un año cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara Baja y les avisó que no se hicieran ilusiones, porque no iba a permitir que ninguna de sus iniciativas se convirtieran ley. “Si sigo siendo el líder, ninguna de esas leyes van a ser aprobadas. Pensad en mí como el tipo que va a asegurarse de que el socialismo no llegue a la mesa del Presidente.