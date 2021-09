La mitad de los europeos han sufrido intentos de fraude en línea, pero solo uno de cada cinco denuncia (galego - Castellano)

El 19 de agosto, a las 18.33 horas, Roberto Soto Rey (Grañas do Sor-Mañón, 39 años), vecino de Ortigueira desde hace casi tres décadas, recibió en su teléfono este SMS, supuestamente de Abanca: «Roberto. Un dispositivo no autorizado esta conectado a su cuenta online. Poco después, a las 19.01 horas, atendió una llamada del número 981 910 522, «o que aparece no dorso dunha das tarxetas de crédito da entidade».