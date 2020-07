Las misteriosas semillas de China que han estado recibiendo por correo residentes en EEUU

Residentes de al menos siete estados de EUU y Reino Unido han recibido en los últimos días paquetes de distintas clases de semillas que no pidieron y que provienen de China, por lo que autoridades del Departamento de Agricultura y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han iniciado una investigación. “Por precaución, instamos a cualquiera que reciba un paquete que no haya sido ordenado por el destinatario, que llame al LDAF de inmediato” agregó Strain. “Necesitamos identificar las semillas para asegurarnos de que no representen un riesgo"