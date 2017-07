Las misteriosas Islas Fantasma

Bienvenidos a la nave del misterio peluda, hoy os traigo un tema que seguro os interesará. Vivir en el siglo XXI tiene muchas ventajas, ahora, a golpe de satélite, podemos saber qué se cuece por el mundo, incluso a vista de calle. Nada escapa a la visión de la tecnología, pero antaño no tenían esa suerte. Los antiguos cartógrafos tenían que navegar para dibujar la tierra que veían, pero muchas veces las cosas no salían bien, ¿qué hace que alguien vea tierra donde no la hay?