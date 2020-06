El misterio de las siglas

Está siendo noticia Núñez Feijóo por ocultar las siglas del PP en la campaña electoral gallega. No es la primera vez ni es el inventor del 'ahora las ves y ahora no las ves'. A nadie se le escapa que el presidente de la Xunta tiene perfil propio, como en su día lo tuvieron Esperanza Aguirre o Javier Arenas. El problema del partido que hoy oculta Feijóo en sus mítines es que no se sabe muy bien de qué está hecho. Son retales que cambian en función del viento demoscópico. Unos días es más de Rajoy y muchos más días es más de Aznar