Mira Sorvino: "Con 16 años me amordazaron con un condón en un casting"  

Mira Sorvino, ganadora del Premio de la Academia y una de las líderes contra el acoso sexual en Hollywood, ha compartido en una entrevista con la prensa extranjera su experiencia en la industria del cine a los 16 años, cuando un director de casting la "amordazó con un condón". "En una de mis primeras audiciones cuando tenía 16 años, el director de casting, tratando de asustarme en una escena de una película de terror, me ató a una silla y me lastimó el brazo. Entonces, me amordazó con un condón".