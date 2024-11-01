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El Ministerio paraliza las obras del parque eólico de El Escudo por recursos de asociaciones ecologistas

El Ministerio paraliza las obras del parque eólico de El Escudo por recursos de asociaciones ecologistas

La infraestructura está prácticamente terminada a falta de instalar dos aerogeneradores, con una altura de 150 m, aspas de 68 metros y una capacidad de 4,2 MW. La orden de suspender la actividad se produjo como consecuencia de un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría Técnica. El documento consultado por elDiario.es informa de que se han presentado varios recursos contra cinco resoluciones y autorizaciones del parque eólico, sin especificar qué cuestiones concretas alegan los denunciantes ni quiénes son.

| etiquetas: eólica , el escudo
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1 comentarios
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josde #1 josde
Loa aerogeneradores no tienen aspas, son palas.
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menéame