El Ministerio paraliza las obras del parque eólico de El Escudo por recursos de asociaciones ecologistas

La infraestructura está prácticamente terminada a falta de instalar dos aerogeneradores, con una altura de 150 m, aspas de 68 metros y una capacidad de 4,2 MW. La orden de suspender la actividad se produjo como consecuencia de un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría Técnica. El documento consultado por elDiario.es informa de que se han presentado varios recursos contra cinco resoluciones y autorizaciones del parque eólico, sin especificar qué cuestiones concretas alegan los denunciantes ni quiénes son.