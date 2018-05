El Ministerio de Fomento construye una estación del TGV un pueblo de Lugo por donde no pasarán trenes(CAT)

l Ministerio de Fomento ha construido una flamante estación del AVE en O Páramo, un pueblo de Lugo que no se utilizará para nada. Es decir, RENFE ya ha anunciado que no pasarán los trenes.Según explica El País , la infraestructura se planificó hace 16 años como una de las estaciones que unirían la línea de alta velocidad entre Ourense y Lugo. Una línea que aún no existe. La idea era sustituir una antigua parada de trenes que dividía en dos desde 1878 uno de los pueblos de al lado, A Pobra de San Xiao.