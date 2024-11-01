El Ministerio de Desarrollo Digital se opone a la responsabilidad administrativa por el uso de VPN. [RU]

El ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, señaló que se trata de una "solución directa" que la agencia "rechaza categóricamente". El Ministerio de Desarrollo Digital está implementando medidas para reducir el uso de VPN, en cumplimiento de la legislación vigente. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, en una carta dirigida a la asociación "We Are IT".