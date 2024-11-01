El Ministerio de Desarrollo Digital se opone a la responsabilidad administrativa por el uso de VPN. [RU]

El ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, señaló que se trata de una "solución directa" que la agencia "rechaza categóricamente". El Ministerio de Desarrollo Digital está implementando medidas para reducir el uso de VPN, en cumplimiento de la legislación vigente. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, en una carta dirigida a la asociación "We Are IT".
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«En primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Digital es un órgano ejecutivo y tenemos la obligación de cumplir con las tareas que se nos han encomendado. En este caso, la tarea de reducir el uso de VPN. Como todos saben, se han tomado decisiones para restringir el acceso a varias plataformas extranjeras, con las que llevamos mucho tiempo intentando llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Fue un proceso largo y difícil, y, lamentablemente,
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