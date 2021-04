Millones de estadounidenses dejan pasar su segunda dosis; temen a efectos secundarios o consideran que una es suficiente

Más de cinco millones de estadounidenses no están recibiendo la segunda dosis de sus vacunas contra la Covid-19 de Pfizer o Moderna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC), reveló hoy el New York Times. Algunos declararon que temían a los posibles efectos secundarios que pueden incluir síntomas similares a los de la gripe, otros aseguraron que con una sola dosis contaban con protección suficiente. Algunos buscaron la aplicación de la segunda dosis pero no encontraron la vacuna de esa marca (Pfizer o Moderna).