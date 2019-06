Un millonario quiere construir una muñeca que sea una réplica exacta de su ex mujer  

“¿Alguien puede ayudar a este millonario desesperado?”. Este anuncio apareció en la tienda de lujo online HushHush.com acompañado con la “inusual petición” del comercio online: un anónimo millonario buscaba a alguien capaz de construir una réplica exacta de su ex mujer, de 35 años, que había abandonado al hombre tras 18 meses de relación. El hombre asegura en su carta estar “desolado” porque “ella es la única mujer que he conocido y no puedo afrontar la idea de intimar con nadie más”.