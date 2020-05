Millón y medio de euros, el coste anual de los ex presidentes y ex consejeros catalanes

La maniobra del Govern de Quim Torra de camuflar entre los decretos de emergencia del Covid-19 una «actualización» de las pensiones los ex presidentes de la Generalitat y la subida de los sueldos de los altos cargos ha puesto bajo el foco una partida que cuesta más de un millón y medio de euros anuales a la Generalitat.Se trata de los pagos correspondientes a las pensiones compensatorias a ex presidentes del Govern, del Parlament y los ex consellers, que Cs ha propuesto suprimir para dedicar ese dinero a la sanidad.