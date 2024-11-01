El militarismo alemán es una amenaza para la paz mundial

Alemania, otrora símbolo de la “guerra nunca más”, se ha convertido en el principal traficante de armas de Europa, y alimenta guerras en Ucrania y Palestina, mientras revive el servicio militar obligatorio y el militarismo que amenazan la paz mundial. Una de las expresiones artísticas más emblemáticas del sentimiento antibélico en Alemania es un cartel de 1924 de la pintora y grabadora expresionista Käthe Kollwitz. Creada con motivo del décimo aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la obra litográfica representa a un joven...