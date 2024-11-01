edición general
El militarismo alemán es una amenaza para la paz mundial

Alemania, otrora símbolo de la “guerra nunca más”, se ha convertido en el principal traficante de armas de Europa, y alimenta guerras en Ucrania y Palestina, mientras revive el servicio militar obligatorio y el militarismo que amenazan la paz mundial. Una de las expresiones artísticas más emblemáticas del sentimiento antibélico en Alemania es un cartel de 1924 de la pintora y grabadora expresionista Käthe Kollwitz. Creada con motivo del décimo aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la obra litográfica representa a un joven...

suppiluliuma
...pero el militarismo ruso no. Heil Putin!!! :troll:
vicvic
#3 El ruso no es ningún problema, pueden amenazar a quien consideren. el problema son ucranianos por defenderse y alemanes por proporcionarles armas, pero los rusos jamás, tienen derecho a asesinar, eso son los valores de algunos por aquí... ¡Telita el tufo a fascismo por aquí!
powernergia
#3 #4 Están usando esa excusa para dejarnos a los ciudadanos en pelotas y vosotros aplaudiendo con las orejas.

A Trump le encanta eso.
suppiluliuma
#5 Efectivamente, alter kamerad. Belicistas como Chamberlain o Daladier insisten en llevarnos al desastre oponiéndose a las justas demandas territoriales del Reich.

A Stalin le encanta eso. :troll:
ur_quan_master
#4 pues yo no veo mucha diferencia entre lo que hace el ruso y lo que hace EEUU o la OTAN. Incluso lo que hace Israel es peor y ahí están los políticos de más nivel de la UE apoyando y los estados reprimiendo duramente a los ciudadanos que protestan.

¡ Telita el tufo a fascismo por aquí!
Torrezzno
Solo el alemán? Los franchutes no se quedan atrás. Irene Montero no es santo de mi devoción pero aquí le dejó las cosas claras a Ursula Von Der Pfizer

www.tiktok.com/@irenemontero_/video/7548451185620208899
pirat
El titular es acertado, sustituiría lo de militarismo por belicismo.
¿Se sabe ya algo sobre quién les voló el gaseoducto? No parece importarles mucho aunque les esté arruinando, al contrario, le lamen el culo a su agresor mientras culpan a otros.
Imag0
Y el militarismo yankee y el ruso y el israelí y el chino... y así todos menos el español {0x1f602}
Kamillerix
« J’aime tellement l’Allemagne que je suis ravi qu’il y en ait deux. »* (F. Mauriac) :roll:

* "Amo tanto a Alemania que estoy encantado de que hayan dos". Combatió en las dos guerras mundiales.
aupaatu
La población de la Unión Europea se estima en aproximadamente 449,3 millones de habitantes
Iori
Ahora si que se viene la tercera.
