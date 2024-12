Miley Cyrus versus Bruno Mars ante la autoría de ‘Flowers’: la delgada línea entre la inspiración y el plagio

El éxito de Miley Cyrus con su canción «Flowers» no ha pasado desapercibido. Tampoco en cuanto a la defensa de derechos de autor de la canción, que han acabado en los tribunales. Así pues, desde el equipo de Bruno Mars no dudaban en demandar a la conocida cantante por el parecido de esta canción con el éxito de Bruno Mars ‘When I was your man». Una demanda ante la que el equipo de Cyrus, sin embargo, ha seguido una estrategia que ha llamado la atención a nivel internacional.