Miles de millones de personas sólo quieren encajar. Son los normies, y son tu pesadilla

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Hay mucha gente por ahí hablando de cosas serias, cosas que me interesan. Yo no soy un comprador y mucho menos un inversor, y prácticamente la totalidad de mi vida gira en torno a evitar el consumo de mierda intelectual. He dejado de ver a amigos de mi niñez porque, llegados a cierto punto, me parecieron tan idiotas que no estaba dispuesto a soportarlo más. ¿Por qué entonces Facebook me ofrece posts del imbécil de Josef Ajram animándome a invertir?