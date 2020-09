Miles de funcionarios de la mutua no tienen derecho a una segunda prueba de covid-19

El Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria pide que las administraciones "se aclaren" al respecto - Entre el 17%y 20% de la población melillense no tendría acceso a las pruebas PCR de coronavirus, según José Carlos Martínez, miembro del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Explicó a El Faro que a los funcionarios que pertenecen a la mutua y no a la Seguridad Social no se les realiza la segunda prueba de coronavirus para ver si han superado la enfermedad.