Miles de estudiantes en situación límite por el retraso en el cobro de su beca

Daniel ha abierto una iniciativa en Change.org www.change.org/p/ministerio-de-educación-cultura-y-deportes-resolved- gracias a la que ha conocido testimonios de afectados como el de Virginia, que asegura que lleva una semana “comiendo lechuga y bebiendo té” porque es lo “único” que tiene en el frigorífico.“Tengo que pedir a gente que me lleve a la universidad porque no tengo dinero para pagar nada porque todo lo que tengo es para alquiler y facturas para que no me echen del piso”