Milei sintió el desinterés de Trump, armó un viaje forzado y coquetea con China

Por eso se armó un viaje para intentar finalmente un cruce forzado entre ambos. Trump habló con más de 70 líderes mundiales y presidentes tras su triunfo pero en ese radar no estuvo Milei. Se quedó todo el miércoles esperando una comunicación. Hizo lo mismo el jueves en la Casa Rosada de 10 a 19 horas. Estuvo junto al traductor oficial, pero no hubo caso. Mientras, Trump habló hasta con presidentes de la región, como Sheinbaum (México) y Bukele (El Salvador). Al cierre de esta edición, Milei y Trump aún no habían conversado.