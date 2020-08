El 'milagroso' fármaco anti-COVID que sanó a los jugadores del Fuenlabrada en 48 horas

El club madrileño utilizó un tratamiento experimental que eliminó los síntomas de los contagiados en dos días. Además, no solo ayudó a las personas infectadas, que tenían una gran carga viral, sino que también ha protegido a las que no habían contraído el virus, puesto que la ImunoFórmula regula el sistema inmune y también fue administrado a los miembros del club que no estaban contagiados