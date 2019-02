Mikel Soto, torturado

"Estuvimos en la cárcel por ser miembros de ETA y por haber asesinado a un concejal. Tras esos dos años, nos dejaron en libertad nos dijeron que hacía tiempo que sabían que no habíamos sido nosotros, porque apareció cierta documentación en una casa de Francia donde quedaba claro que no lo matamos nosotros. Cuando soltaron a Ainara hubo un gran revuelo, porque la pregunta era muy evidente: si no han matado a este concejal, ¿qué es lo que les hicieron para que confesaran?".