Mike Ashley dueño del Newcastle deja puertas abiertas de Sports Direct a pesar de aislamiento por el Covid-19

El dueño de las 'urracas' no es muy querido por sus hinchas, catalogado como un empresario ávaro, pues no hace muchas inversiones en el club. Mike Ashley es muy cuidadoso cuando se trata de su empresa de artículos deportivos Sports Direct. El magnate considera que su negocio vende productos esenciales para la población "Estamos en una posición única para ayudar a mantener al Reino Unido lo más en forma y saludable posible durante esta crisis", expresó en un comunicado en el que reveló que la atención en sus tiendas seguirán en su cause normal.