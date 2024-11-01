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Miguel Maura y su sueño de una República conservadora

Miguel Maura y su sueño de una República conservadora

Es muy curioso cómo a veces es el azar el encargado de decantar el curso de objetos o documentos que, por un lance fortuito, pueden acabar destruidos sin más, perdiendo así la valiosa aportación de sus contenidos o pueden ser recuperados para la historia, como es el caso del archivo documental de Miguel Maura Gamazo (Madrid, 1887-Zaragoza, 1971), séptimo hijo de Antonio Maura y Montaner y creador del Partido Republicano Conservador...

| etiquetas: miguel maura , sueño , república , conservadora , historia , larazon
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3 comentarios
3 1 1 K 37 cultura
#1 ces *
Nos basta con recordar que asesinó a un pedagogo cuyo único error fue fundar una escuela, Ferrer y Guardia. También fusiló a cuatro más, por protestar por ser llamados a filas para luchar en la guerra colonial del Rif. El resto, mejor olvidarlo
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
#1 No , ese sería en cualquier caso Antonio Maura. Aquí hablan de Miguel Maura, uno de sus hijos.
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#3 ces
#2 Mis disculpas por el error
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menéame