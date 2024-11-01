Miguel Maura y su sueño de una República conservadora

Es muy curioso cómo a veces es el azar el encargado de decantar el curso de objetos o documentos que, por un lance fortuito, pueden acabar destruidos sin más, perdiendo así la valiosa aportación de sus contenidos o pueden ser recuperados para la historia, como es el caso del archivo documental de Miguel Maura Gamazo (Madrid, 1887-Zaragoza, 1971), séptimo hijo de Antonio Maura y Montaner y creador del Partido Republicano Conservador...