Miguel Ángel Morales reafirma el compromiso de la Diputación de Cáceres con la población refugiada de Palestina: "Es una causa de la humanidad”

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reunió con Unrwa para analizar la crisis humanitaria, reafirmando el apoyo económico y político a la agencia y a la causa palestina. [...] Durante la reunión, la responsable de UNRWA ha alertado de la gravedad de la situación. Ha señalado que el objetivo del encuentro era actualizar "la situación tan sumamente complicada y peligrosa que hay ahora mismo en Oriente Medio". También ha explicado el destino de los fondos comprometidos por la Diputación de Cáceres y el impacto que...