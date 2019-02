Migrantes venezolanos se preguntan dónde están quienes los convocaron

Un grupo de venezolanos que cruzó la frontera para apoyar el fallido ingreso de las donaciones internacionales reclama a los líderes opositores que les ayuden, pues a Venezuela no pueden volver. Desconcierto y desilusión son algunos de los sentimientos que tienen algunos de los venezolanos que cruzaron la frontera para apoyar la entrada de las donaciones internacionales hacia Venezuela y que hoy, luego de que esto no ocurriera, no saben qué hacer.