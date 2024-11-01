edición general
Un migrante, obligado a cumplir condena en Gran Canaria por una agresión al «no tener pasaporte en vigor»

Según recoge el auto, el pasado 9 de agosto la Brigada de extranjería informó que la expulsión de esta persona del territorio nacional no es ejecutable porque no dispone de pasaporte en vigor. «Marruecos no emite el correspondiente salvoconducto para materializar la medida»

rojelio #1 rojelio
Hoy Marruecos se ha dedicado a tocar los cojones a España.
Da igual cuando leas esto...
#4 omega7767
pues que por lo menos le metan multa por no tenerlo renovado
Andreham #5 Andreham
La gilipollez de "renovar" el pasaporte, como si fueras a cambiar de cara o número de identidad lol

El resto de datos (nombre, dirección, etc) si cambian pues bueno. Con un papel al lado que indique el cambio ya vale.
#6 onomico
#5 Hombre, si te sacas el carnet a los 15 años a los 50 un pelin si que has cambiado no?
#2 Katos
Podemos hacer un crowfunding para pagarle la renovación del pasaporte y dejar de verle para siempre?
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Para mear y no echar gota.
