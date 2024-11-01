Un migrante, obligado a cumplir condena en Gran Canaria por una agresión al «no tener pasaporte en vigor»

Según recoge el auto, el pasado 9 de agosto la Brigada de extranjería informó que la expulsión de esta persona del territorio nacional no es ejecutable porque no dispone de pasaporte en vigor. «Marruecos no emite el correspondiente salvoconducto para materializar la medida»
| etiquetas: gran canaria , delito de lesiones , marruecos , expulsión , pasaporte
