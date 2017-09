Mientras usted miraba para otro lado

Mientras mirábamos a Cataluña, el PP daba por perdidos 40.000 millones de euros del rescate que no era un rescate y no nos iba a costar un euro.Mientras miramos al dedo que apunta a los catalanes,el Banco de España dice que perderá otros 14.000 millones de la venta de nuestras acciones de Bankia. Mientras miramos para otro lado, los salarios bajan tres puntos en beneficio de la empresa. Y ésa es la pena,que parece que ya a nadie le importa,que no nos asombra ni nos extraña ni nos indigna, que a lo mejor miramos para otro lado por impotencia.