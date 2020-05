Miedo y asco en Núñez de Balboa

A pesar de que el guardia de seguridad del metro me había dicho que la cacerolada tendría que haber empezado ya, no había ni un solo manifestante en la calle. “Es raro que hoy no haya gente”, empezó a contarme. “Normalmente, a estas horas todo esto suele estar abarrotado de personas con banderas y cacerolas, pero hoy apenas ha salido nadie. Cada vez sale menos gente”. En ese momento descubrí que la convocatoria era un gran hombre moribundo sin razón de ser. La cacerolada estaba muerta. Cada vez salía menos gente, pues, como es entendible, todo…