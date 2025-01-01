edición general
11 meneos
11 clics
Microsoft inicia una investigación sobre las acusaciones de que Israel utilizó su tecnología para la vigilancia masiva de palestinos (EN)

Microsoft inicia una investigación sobre las acusaciones de que Israel utilizó su tecnología para la vigilancia masiva de palestinos (EN)

La empresa afirma que el uso de su tecnología en la nube para almacenar millones de llamadas interceptadas violaría los términos del servicio.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , microsoft , israel
9 2 0 K 83 tecnología
4 comentarios
9 2 0 K 83 tecnología
Andreham #2 Andreham
A su vez, ha iniciado una investigacion para saber si esta investigacion es antisemita y por tanto, hay que pedir disculpas por abrir la investigacion, cerrarla y despedir a los trabajadores asignados a la misma, que resulta que eran unos que eran muy molestos por sus salarios e ideas.
2 K 38
smilo #4 smilo
Ahora se hacen los indignados... malditos hijos de puta
1 K 31
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Oh, oh, sí que sorpresa, investiguémoslo, no sabíamos nada, oh, oh, qué sorpresa.
0 K 13

menéame