·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6971
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
6962
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4724
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
3722
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
6386
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
más votadas
620
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
460
Las civilizaciones no caen por azar: según la ciencia siempre hay una élite narcisista acumulando poder detrás del desastre
322
Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo
277
El Gobierno israelí expande los asentamientos en Cisjordania para "enterrar la idea de un Estado palestino"
179
Pagar una suscripción por más potencia. Volkswagen se lanza al peligroso terreno de las funciones con pago mensual
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
11
clics
Microsoft inicia una investigación sobre las acusaciones de que Israel utilizó su tecnología para la vigilancia masiva de palestinos (EN)
La empresa afirma que el uso de su tecnología en la nube para almacenar millones de llamadas interceptadas violaría los términos del servicio.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
microsoft
,
israel
9
2
0
K
83
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
83
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Andreham
A su vez, ha iniciado una investigacion para saber si esta investigacion es antisemita y por tanto, hay que pedir disculpas por abrir la investigacion, cerrarla y despedir a los trabajadores asignados a la misma, que resulta que eran unos que eran muy molestos por sus salarios e ideas.
2
K
38
#4
smilo
Ahora se hacen los indignados... malditos hijos de puta
1
K
31
#1
Tkachenko
0
K
18
#3
SeñorPresunciones
Oh, oh, sí que sorpresa, investiguémoslo, no sabíamos nada, oh, oh, qué sorpresa.
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente