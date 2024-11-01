Microsoft exige un 30% de margen de beneficios para Xbox

Microsoft empezó en el año 2001 un nuevo negocio con su primera consola Xbox. Si bien esta no fue la más popular, no lo hizo tan mal en ventas y tuvo muchos juegos memorables. Con su Xbox 360 si que consideraron liderar e incluso se pusieron por encima de Sony y su PlayStation 3. La Xbox One continuó y no lo hizo del todo mal, pero la Xbox Series X y S están quedando muy por debajo de las expectativas. A pesar de que las ventas no son buenas y tampoco tienen videojuegos exclusivos, Microsoft le pide a Xbox Gaming que suba a un 30% los márgenes