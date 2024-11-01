edición general
8 meneos
36 clics
Microsoft exige un 30% de margen de beneficios para Xbox

Microsoft exige un 30% de margen de beneficios para Xbox

Microsoft empezó en el año 2001 un nuevo negocio con su primera consola Xbox. Si bien esta no fue la más popular, no lo hizo tan mal en ventas y tuvo muchos juegos memorables. Con su Xbox 360 si que consideraron liderar e incluso se pusieron por encima de Sony y su PlayStation 3. La Xbox One continuó y no lo hizo del todo mal, pero la Xbox Series X y S están quedando muy por debajo de las expectativas. A pesar de que las ventas no son buenas y tampoco tienen videojuegos exclusivos, Microsoft le pide a Xbox Gaming que suba a un 30% los márgenes

| etiquetas: microsoft , xbox , margen , 30%
6 2 0 K 82 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Hoy estaba escuchando un vídeo del Baity al respecto. Por lo visto en el mundo del video juego un buen margen anda por el 12%-15% y el pedir un 30% es una cosa de locos. El margen de SONY anda entre el 5 y el 21, dependiendo de la época.

Por ello andan echando gente, subiendo precios, recortando características ... vamos que van a matar a la división a medio plazo.
5 K 64
crycom #2 crycom
#1 Eso es un margen normal en software empresarial, en videojuegos lo tienes en un pelotazo no en la media de pelotazos.

No creo que la cierren, se quedarán como terceros en otras plataformas y el Game Pass tiene fondo suficiente para tirar.
0 K 9

menéame